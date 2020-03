Paulo Dybala sur le point de prolonger à la Juventus

Après avoir été tout proche de quitter le club l’été dernier pour Tottenham, Paulo Dybala serait aujourd’hui à deux doigts de parapher un nouveau deal avec la Juventus de Turin. C’est ce que révèle le Corriere dello Sport, indiquant que tout est désormais ficelé entre "la Joya" et ses décideurs piémontais. Et il ne reste plus au joueur qu’à apposer sa signature sur le contrat.

La Juve a fait des efforts financiers pour Dybala

Le nouveau contrat de Dybala avec la Vieille Dame serait de quatre ans. Et il serait assorti d’une revalorisation salariale. L’ex-palermitain deviendrait le deuxième joueur le mieux payé des champions d’Italie derrière Cristiano Ronaldo. Il passerait devant Matthijs De Ligt, qui a ce statut depuis son arrivée au club l’été dernier (7.5M€, contre 7M€ pour l’international albiceleste).