Paul Pogba voudrait retourner à la Juventus

Alors qu’on le croyait enfin épanoui à Manchester United, où il a retrouvé un rendement séduisant et contribué à la bonne fin de saison des Red Devils, Paul Pogba serait de nouveau intéressé par un départ. Le quotidien transalpin Tuttosport révèle ce samedi que l’international français pousserait en faveur d’un come-back à la Juventus de Turin. Quatre ans après l’avoir quittée, il chercherait à retrouver la Vieille Dame afin d’évoluer sous les ordres de son ancien coéquipier, Andrea Pirlo.

Manchester United ne compte pas se séparer de Pogba

L’information est à prendre avec des pincettes. Cela étant, elle est loin d’être dépourvue de sens, surtout quand on sait l’attachement que porte la Pioche vers le club piémontais. Reste à savoir si l’intérêt en question est réciproque et si les dirigeants bianconeri disposent de la surface financière pour enrôler leur ancien sociétaire. En outre, il n’est pas sûr du tout non plus que MU accepte de se séparer de son Frenchie. Même s’il a récemment accueilli le Néerlandais Donny Van De Beek dans son effectif, Ole Gunnar Solskjaer compte toujours beaucoup sur son champion du monde.