Paul Pogba (Manchester United) vers un transfert ? Mino Raiola clarifie la situation

Pour Pogba, un moyen de remettre la pression

Un transfert l’été prochain… ou un départ libre en 2021 ?

Il y avait la version des médias britanniques, selon laquelle Paul Pogba souhaitait encore être transféré cet hiver. Puis celle d’Ole-Gunnar Solskjaer, le manager de Manchester United, qui a fermement repoussé cette éventualité. Pour tenter de clarifier la situation, l’agent du milieu de terrain, Mino Raiola, s’est aussi exprimé dans une interview accordée au Telegraph. L’homme d’affaires italo-néerlandais, lui, a choisi de ne pas réellement trancher. « Paul s’est vraiment senti comme à la maison en revenant à Manchester United, a d’abord confié celui qui gère aussi les intérêts de Zlatan Ibrahimovic. Il aurait pu aller ailleurs mais il a choisi avec son cœur. Paul est vraiment quelqu’un de bien.Plusieurs enseignements peuvent être tirés du discours de Raiola. Premièrement, l’international français devrait conserver la même ligne de conduite que l’été dernier, lorsqu’il était déjà convoité par le Real Madrid, refusant d’aller au bras de fer avec ses dirigeants. « Il y avait un gros intérêt du Real et Manchester ne l’a pas laissé partir, a assuré l’agent. Mais nous n’en avons pas fait toute une histoire. » Deuxièmement, Pogba et son clan continueront à brandir la menace d’un départ tant que la direction des Red Devils ne redressera pas la situation sportive du club, actuel, et 14 du dauphin Leicester.[caption id="attachment_9450253" align="alignnone" width="751"] Paul Pogba a très peu joué lors de la première partie de saison[/caption]« Existe-t-il un meilleur milieu de terrain au monde que Paul Pogba ? Non ! Si vous en venez à cette conclusion, la suivante est : si vous vendez Pogba, pouvez-vous acheter un meilleur joueur que lui ? Non », a rappelé le représentant. Une façon de rappeler que la politique mancunienne pourrait finir par coûter cher : le contrat de Pogba expirant en 2021,, dans un peu plus d’un an (janvier 2020). Ce alors que son transfert avec coûter 105 millions d’euros, en 2016. Et qu’il avait déjà quitté une première fois le club, en 2012, sans rapporter le moindre sou à l’entité de Premier League.