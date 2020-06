Paul Mitchell nouveau directeur sportif de l’AS Monaco

Le poste de directeur sportif de l’AS Monaco n’est plus vacant. Presque un an après le départ de Michael Emenalo, le club princier a décidé de nommer une nouvelle personne à ce poste, en l’occurrence Paul Mitchell. C’était un secret de polichinelle et c’est désormais officiel : l’Anglais de 39 ans, qui avait construit sa réputation en réalisant un excellent travail pour le groupe football de Red Bull, débarque sur le Rocher. Sa mission à court terme est de mener à bien le mercato 2020. À plus long terme, il devra relancer le projet sportif monégasque, qui tâtonne sérieusement depuis le titre de champion de France acquis en 2017.

Mitchell a aussi exercé dans son pays, en s’occupant du recrutement de Southampton et de Tottenham. Il n’arrive pas à Monaco seul puisqu’il sera accompagné de Laurence Stewart. Ce dernier, qui est aussi loué pour ses compétences de scouting, tiendra le rôle de responsable du recrutement et du développement sportif.

Mitchell impatient de « développer » le projet monégasque

Après avoir finalisé son engagement avec l’AS Monaco, Mitchell a fait part de sa satisfaction et remercié ceux qui ont cru en lui : « Je me réjouis de venir à l’AS Monaco. Je tiens à remercier M. Oleg Petrov et le Club pour leur confiance, a-t-il déclaré sur le site du club. Je tiens également à remercier Red Bull pour les années passées à leurs côtés. Je suis impatient de prendre mes fonctions, de rencontrer les équipes et de commencer à travailler ensemble pour développer le projet et mettre en place une philosophie durable pour le club. »

Oleg Petrov, le vice-président du club, s’est également exprimé pour se féliciter de cette acquisition et aussi faire part de ses attentions envers le nouveau venu. « C’est une grande satisfaction d’accueillir Paul Mitchell à l’AS Monaco après plusieurs années pleines de succès avec Red Bull (…) Paul va apporter ses compétences dans la détection, le recrutement et le développement de nos joueurs, depuis l’Academy jusqu’à l’équipe première. Paul sera en charge de la vie sportive de l’AS Monaco et je suis convaincu que son arrivée permettra de renforcer significativement notre projet. »