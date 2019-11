Patrick Vieira (Nice) revient sur la rumeur Inter Miami

Le Telegraph annonçait ce mardi que l’ancienne gloire de Manchester United David Beckham, avait comme piste principale Patrick Vieira pour prendre les rênes de l'Inter Miami. Le club de Floride était même disposé à verser une indemnité au club azuréen, pour s'attacher les services du coach français selon cette source. Sondé à sujet en conférence de presse, l'ancien joueur d'Arsenal n'a pas éludé, préférant plutôt ironiser sur le sujet. « En début de saison c’était l'OL, là c’est l’Inter Miami, demain ce sera Botafogo, a souri Vieira lors de son point presse ce jeudi. Je ne sais pas quoi vous dire. », a-t-il ajouté.



Le coach azuréen a également été questionné sur le jeu des siens et les résultats mitigés du Gym, actuel 15e de Ligue 1 : « Je fais mon travail tous les jours du mieux possible. Après, il faut poser la question à certaines personnes, mais je ne me sens pas en danger personnellement. Mais dans le foot, on sait que ça va très vite. » Trop vite pour Nice, qui ne compte que cinq victoires et 17 points en 14 journées.