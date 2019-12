Patrick Vieira jure fidélité à l’OGC Nice

Les supporters de l’OGC Nice sont soulagés. Ils l’étaient déjà un peu depuis vendredi dernier et la nomination de Mikel Arteta sur le banc d’Arsenal, et ils le sont définitivement désormais. Patrick Vieira, le coach de Gym, n’a pas l’intention de changer de clubs. Il l’a souvent dit lors de ses dernières sorties médiatiques et il l’a répété à l’occasion d’une interview accordée à Canal+. « Je n’ai pas été contacté par Arsenal. Qu’on m’annonce là-bas après m’avoir aussi annoncé à Lyon, ça flatte mon égo. Mais je suis sous contrat avec Nice et à l'arrivée je sais la chance que j'ai dans ce club par rapport au projet qu’il y a. je n'ai ni l'intention, ni l'envie d'aller voir ailleurs », a-t-il tonné.

Vieira et Nice visent la Ligue des Champions

Si Vieira est aussi motivé pour continuer avec les Aiglons c’est parce que le contentieux qu’il avait avec Jean-Pierre Rivère et Julien Fourner a été réglé. « J’ai été déçu qu’ils partent après avoir m’avoir fait venir, mais il ne faut pas oublier que c’est eux qui sont allés me chercher à New York. Et vous ne savez pas tout ce qui s’est passé entre nous », a confié l’international international. Par ailleurs, ce qui explique la position de Vieira c’est les moyens qui ont été mis à sa disposition par les nouveaux propriétaires. L’intéressé a reconnu que tout est réuni désormais pour faire de l’OGC Nice une place forte du football français : « L’objectif est de jouer un jour la Ligue des Champions, mais ça prendra le temps qu’il faudra. Le club fera des investissements, mais ça ne partira pas dans tous les sens comme les gens peuvent le penser ou l’écrire. Et moi j’espère être l’entraineur qui amène Nice à ce niveau-là ».