Patrick Cutrone (Wolves) vers un retour en Serie A

Patrick Cutrone a couté 18M€ à Wolverhampton lors de la précédente intersaison. Une belle somme mais que l’avant-centre italien n’est pas parvenu à justifier. En six mois passés du côté du Moulineux, il ne s’est guère mis en évidence. Il a disputé 12 rencontres de Premier League (dont trois comme titulaire) et n’a trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises. Un bilan trop maigre et qui aurait convaincu son coach, Nuno Espirito, à le mettre sur la liste des transferts. C’est ce qu’indique le quotidien The Mirror. L’ancien attaquant de l’AC Milan va donc changer de clubs cet hiver. Un retour en Italie est l’option la plus probable. Le joueur de 21 ans a des touches avec Torino, qui cherche à anticiper le départ de Simone Zaza. La Fiorentina se serait également renseigné au sujet de l’international azzurro (1 sélection).