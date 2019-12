Pas de contacts entre Arsenal et Mikel Arteta

Même s’il n’a encore jamais occupé la fonction d’entraineur principal, Mikel Arteta a été mentionné en Angleterre comme l’un des principaux candidats pour diriger Arsenal suite au limogeage d’Unai Emery. Une piste qui semblait crédible puisque le Basque a évolué pendant cinq ans du côté de l’Emirates Stadium. Toutefois, il s’avère qu’il n’y a rien de vrai dans les rumeurs apportées. « Aucune approche » n’a été faite en ce sens et c’est Pep Guardiola qui a fait part de cette nouvelle ce vendredi.

Guardiola : « Arteta est capable de me succéder »

En conférence de presse avant le match de City contre United, le Catalan a été questionné à propos de son adjoint. De manière assez claire, il a indiqué que les rumeurs qui circulaient étaient infondées. « Il n’y a rien », a-t-il affirmé. Tout en assurant qu’Arteta restait son bras droit, Guardiola a précisé qu'il ne s’opposerait pas au départ de ce dernier dans le cas où il recevait une bonne offre : « Il est prêt à entraîner, a encore estimé le patron des Cityzens. S’il a une offre, c’est bien qu’il l’accepte. Je pense qu’il est prêt ». Et le recommanderait-il comme son successeur sur le banc des champions d’Angleterre ? La réponse de l’ancien entraineur du Barça : « Il en a les capacités. Mais cela dépend de lui, du club et beaucoup de choses dont je ne suis pas le décideur ».