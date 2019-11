Pas de clause libératoire pour Erling Haaland (Salzbourg)

Le directeur sportif du RB Salzbourg, Christoph Freund, dément l'existence d'une clause libératoire dans le contrat liant le prolifique buteur Erling Braut Haaland au club autrichien : « Ce type de clause n’a jamais existé par le passé et n’existera pas plus à l’avenir, ce n’est pas un sujet pour nous. Jamais un club ne posséderait un droit d’avance sur aucun joueur de Salzbourg. Ce n’était pas le cas dans le passé et ce ne sera pas le cas à l’avenir. », a ainsi confié le dirigeant dans les colonnes du média allemand Kicker, alors que des rumeurs sur l'existence d'une clause de 30 millions d'euros commençait à prendre de l'ampleur.

Le RB Leipzig et Manchester United dans le coup

Convoité notamment par Manchester United, Erling Braut Haaland vaut la bagatelle de 100 millions d'euros. Une évaluation qui aurait été fixée par son club selon différents médias. Révélation de la Ligue des Champions cette saison, avec 8 buts inscrits en seulement cinq matches joués, le buteur de (19 ans) pourrait voir sa valeur augmenter sensiblement d'ici la fin de la saison. À noter que le RB Leipzig serait lui aussi intéressé par l'acquisition du jeune phénomène.