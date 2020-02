Parme sanctionne Gervinho après son départ avorté pour le Qatar

Après avoir quitté Parme sans préavis la semaine dernière pour négocier, en vain, un transfert à Al-Sadd au Qatar, Gervinho est aujourd'hui sanctionné. Un communiqué du club, actuel 8eme de Serie A, évoque mardi « une série d'absences répétées et sans justification aux entraînements de la semaine dernière », valant à l'Ivoirien une mise à l'écart du groupe pro. « Gervinho suivra un programme d'entraînement individuel sous la direction du staff technique jusqu'à nouvel ordre », peut-on encore lire. Âgé de 32 ans et sous contrat jusqu'en 2022, l'ancien Lillois évolue à Parme depuis l'été 2018. Il a cette saison marqué quatre buts et délivré trois passes décisives en 17 apparitions en championnat.