Le transfert semblait pourtant bouclé. Parme avait fini par céder aux envies de départ de son attaquant ivoirien, et Gervinho allait s'envoler pour le Qatar et Al-Sadd. Mais la transaction n'a pu se conclure dans les temps, et l'ancien Lillois doit revenir à la case départ. « J'ai appris de la direction qu'il était difficile d'enregistrer Gervinho, étant donné la fermeture du marché des transferts d'hier (le vendredi 31 janvier 2020, ndlr). S'il était inscrit, il le sera pour la saison prochaine, il est un excellent joueur. J'aurais aimé l'avoir, cependant il nous est maintenant difficile de l'enregistrer », a déclaré samedi Xavi, le coach d'Al-Sadd.



Le joueur de 32 ans ne va donc avoir d'autre choix que de reprendre le chemin de l'entraînement à Parme, où son contrat court jusqu'en juin 2022. Dimanche, c'est sans lui que ses coéquipiers ont arraché un nul sur la pelouse de Cagliari (2-2). « Gervinho ? Il n'est pas dans le groupe parce qu'il ne s'est pas présenté lors des trois derniers entraînements. C'était un joueur important pour moi, mais l'équipe disponible est plus importante », a s'est borné à commenter Roberto D'Aversa, l'entraîneur parmesan. L'attaquant ivoirien va désormais devoir regagner sa place.