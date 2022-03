Parme - Buffon : "Je n'ai jamais senti le poids de l'âge"

Buffon veut continuer à apporter sa contribution à Parme

"J'ai renouvelé mon contrat avec Parme jusqu'en 2024. Il y a quelques mois, je suis revenu ici à cause du lien profond que j'ai toujours eu avec la ville et les gens. Maintenant, ce lien est encore plus fort. J'ai cru au projet du président et à celui du club depuis le début, c'est pourquoi j'étais convaincu que je pouvais apporter ma contribution et je veux continuer à la donner pour les prochaines années", a-t-il écrit sur son compte Twitter. Espérant avoir rendu les fans heureux, il a souligné l'importance de ses quatre enfants et de son épouse, Ilaria D'Amico. "Grâce à eux, mais surtout à Ilaria, je n'ai jamais senti le poids de l'âge ! Que de l'énergie fraîche, de l'énergie positive et de beaux rêves à réaliser ensemble !"





. L'ancien gardien de la Juventus Turin a prolongé lundi son contrat avec Parme jusqu'en 2026, à l'âge de 44 ans. Ainsi, il évoluera dans le monde du football jusqu'à 46 ans. Revenu au sein de son club formateur l'été dernier, en Serie B, le champion du monde 2006 a abordé les motivations de cette prolongation de contrat, par le biais de messages postés sur son compte Twitter et en conférence de presse.En 23 matchs disputés cette saison avec Parme (13ème de Serie B), Buffon a concédé 23 buts, parvenant à garder sa cage inviolée à 8 reprises. "Pour moi, c'est un très beau défi. Un défi qui reste très excitant et c'est un défi auquel je veux participer avec tout le monde ici, avec toute la ville, avec ces dirigeants, et ce président., a-t-il glissé en conférence de presse.