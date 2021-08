Paris lâche un gardien à Nice

Dans la foulée du prêt d'Alphone Areola à West Ham et de celui de Garisonne Innocent à Vannes, le PSG s'apprête à se délester d'un troisième gardien puisque Marcin Bulka va prendre la direction de l'OGC Nice. L'ancien de Chelsea arrivé à Paris en 2019 n'a porté qu'à deux reprises le maillot parisien, lui qui a depuis été prêté à Carthagène et Châteauroux.



C'est donc un troisième prêt de rang pour le Polonais de vingt-et-un ans, comme le confirme Nice-Matin ce mercredi. Le média indique que le gardien de but "devrait remplacer Yoan Cardinale dans le rôle de doublure de Walter Benitez". Marcin Bulka va donc tenter de profiter des moindres minutes de jeu qui pourront lui être offertes par Christophe Galtier. En deux ans, le portier n'a pris part qu'à quinze matchs officiels.