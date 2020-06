L’A🅱️🅱️RACCIO

Présenté à la presse par la Reggina ce samedi, Jérémy Ménez a dévoilé, à 33 ans, les raisons de son arrivée dans l'équipe qui jouera en Serie B la saison prochaine.La vérité, c'est que je suis très heureux d'être de retour ici", a indiqué l'ancien Parisien, qui se sent bien dans son "second pays".Nous aurons tout le temps de faire connaissance, mais je ressens déjà la chaleur de la ville et la passion qui y règne pour le club. Pendant deux ou trois ans, j'avais perdu un peu de passion pour le football", a ajouté Ménez dans un entretien accordé à Sky Italia. Pour le Français et son nouveau club, l'objectif est limpide : monter en Serie A : "Nous avons tous un rêve. Je suis venu ici pour donner le meilleur de moi-même et aller en Serie A, tel est l'objectif", a-t-il asséné, lui qui sort d'une saison au Paris FC où il a inscrit 5 réalisations et signé 4 passes décisives.