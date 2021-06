Paris en contact avec un cador défensif

Alors qu'il vient de signer un gros coup en s'offrant les services du milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum, le Paris Saint-Germain poursuit ses emplettes et cherche désormais à se renforcer derrière. Si le poste de latéral droit reste la priorité, Leonardo et les recruteurs parisiens n'en restent pas moins à l'affut des opportunités. L'option Raphaël Varane est ainsi étudiée de très près.

Comme le révèle FootMercato ce vendredi, le PSG est entré en contact avec l'entourage du défenseur du Real Madrid. Alors que des bruits faisant état d'une volonté du champion du monde tricolore de se lancer dans une nouvelle aventure se font entendre, Paris verrait d'un bon œil l'arrivée d'un homme d'une telle expérience.

Paris n'est pas seul

Le joueur formé au RC Lens sera libre en juin 2022 et la proposition de prolongation émise par le Real a d'ores et déjà été refusée par Varane. De fait, le club merengue serait prêt à le céder pour une somme flirtant avec les 60 M€. Paris ne sera bien sûr pas seul sur le coup puisque Manchester United est depuis longtemps sur les rangs. Et d'autres candidats seront très certainement aussi intéressés.