Emmanuel Adebayor s'est engagé avec Olimpia FC en février dernier pour un contrat qui court normalement jusqu'en décembre 2020. Quelques jours après avoir fait ses débuts au sein de cette formation d'Asuncion qui rêvait de remporter le championnat du Paraguay et d'aller le plus loin possible en Copa libertadores, toutes les compétitions étaient mises aux arrêts par le gouvernement en raison de la pandémie de Covid-19. En plein confinement, l'attaquant international togolais a décidé de son propre chef d'outrepasser les exigences de son club en ralliant Lomé avec escale à Cotonou. Trois mois après, le club a repris les séances d'entraînement et a sommé l'attaquant togolais de rejoindre les siens.

La résiliation envisagée



Mais comment l'ancien joueur du Real Madrid pourrait-il rejoindre la capitale paraguayenne en pleine crise sanitaire, avec la majeure partie des compagnies aériennes en cessation temporaire d'activités ? C'est là toute la question et au sein du club, les discussions seraient très avancées pour étudier une probable résiliation du contrat d'Emmanuel Adebayor, confronté à une difficulté à rallier le Paraguay, avec un risque très élevé de contagion dans les aéroports. A l'annonce de la signature de l'attaquant togolais, tous les fans d'Olimpia FC avaient sauté de joie et applaudi la venue d'un attaquant aux qualités recherchées malgré le poids des ans. Quelle sera la suite de ce feuilleton ? Bien malin qui pourra deviner...