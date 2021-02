Panique au Bayern, MU passe à l'action pour Coman

Kingsley Coman est bien au Bayern Munich. C'est ce qu'il a expliqué il y a dix jours au micro de Téléfoot. Pourtant, à l'été 2020, le Français a hésité à quitter la Bavière après s'être "posé des questions". S'il a confié qu'il se sentait bien depuis la reprise, il n'en a pas moins laissé une porte entrouverte : "Un jour, j'aurai peut-être envie de découvrir autre chose". Cette ouverture, Manchester United l'a vue et espère l'agrandir suffisamment pour exfiltrer le Français, direction Old Trafford.

Les dirigeants des Red Devils sont d'ores et déjà entrés en contact avec les représentants de Kingsley Coman, comme le précise Bild ce mercredi. Et les recruteurs mancuniens ont des arguments sonnants et trébuchants à mettre sur la table. D'après le média allemand, United serait ainsi prêt à offrir un salaire hebdomadaire (hors taxes) avoisinant les 300 000 euros.

Salaire multiplié par deux

Cette offre représenterait tout simplement le double de ce que Coman touche actuellement à Munich. Pour le moment, le joueur tricolore et ses agents n'ont pas répondu aux émissaires de Manchester United. Coman prendra-t-il la tangente comme va le faire son coéquipier David Alaba ? Ou va-t-il préférer poursuivre l'aventure avec le club qu'il juge être "la meilleure équipe d'Europe actuellement" ?