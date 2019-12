Pablo Machin limogé par l'Espanyol Barcelone

avait été nommé le 7 Octobre dernier et n'a pas réussi à redresser la barre pour l'Espanyol.



Fi de l'etapa de Pablo Machín

El club ha decidit cessar el sorià de les seves responsabilitats com a entrenador del primer equip



Gràcies per la teva implicació i sort en el futur



👉 https://t.co/15bmykw1wN#Volem | #EspanyoldeBarcelona | #RCDE pic.twitter.com/TT5YKrEba9



— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) December 23, 2019

Cet ultime revers contre la modeste formation de Leganés (19e) ce week-end (0-2) lui aura été fatal.. Les Pericos sont lanterne rouge de Liga avec cinq points de retard sur Majorque, le premier non relégable. La qualification pour le second tour de la Ligue Europa des Catalans n'aura donc pas pesé assez lourd dans la balance. Pour rappel, Machin« Les autres membres du staff technique Jordi Guerrero, Jordi Balcells et Carlos Martinez cessent également leurs fonctions.», écrit l'Espanyol dans un communiqué.