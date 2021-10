Ousmane Dembélé, direction Newcastle ?

L’avenir d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone s’inscrit en pointillé. A quelques mois de l’expiration de son bail avec le club catalan, le champion du monde semble être plus proche d’un départ que d’un nouveau contrat.

Selon Goal Espagne, l'agent de Dembélé ne répond pas à l’offre du renouvellement qu’il a de la part de la direction du club et qui s’étale sur une période de trois ans. À Barcelone, on soupçonne Dembélé de chercher une porte de sortie vers une autre écurie européenne et on est même sûr qu’il a déjà offert ses services à Newcastle United.

Le Barça risque de perdre Dembélé gratuitement

Selon le site Fichajes.com, il y a déjà eu des contacts entre le représentant de l’ancien rennais et le board des Magpies. Un contrat serait prêt du côté de Saint-James Park. Il pèserait 15 millions d’euros par an et s'étendrait jusqu'en 2026.

Les responsables catalans sont furieux contre le clan Dembélé car ils pensaient avoir la parole du joueur pour un autre bail, surtout qu’ils l’avaient soutenu durant ses périodes difficiles comme les nombreuses indisponibilités qu’il a connues. L’histoire risque donc de se solder sur un divorce et le Barça perdrait ainsi un autre de ses actifs précieux sans la moindre compensation en retour.