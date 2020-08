Où jouera Lionel Messi ? Le président de l’Argentine y va de son conseil

Cela fait presque une semaine que Lionel Messi a fait le choix de quitter Barcelone. Même si ses responsables blaugrana font tout pour la retenir, la star argentine semble toujours aussi décidée à l’idée de relever un nouveau challenge. Mais en supposant qu’on finit par lui accorder le fameux bon de sortie, où le sextuple Ballon d’Or pourrait bien rebondir ? Pour l’instant, personne n’est en mesure de répondre à cette question. Cela étant, s’il y a bien un endroit où on fait tout dans l’espoir de l’accueillir c’est son Argentine natale.

« Messi, reviens chez toi ! »

Il y a quelques jours, les fans de Newell’s Old Boys s’étaient mobilisés par centaine pour convaincre La Pulga de retrouver son ancienne maison. Et dimanche c’est le président de l’Argentine lui-même qui s’est prêté au jeu pour envoyer un message à l’enfant prodige et l'inciter à rentrer au bercail. Lors d’une intervention sur la chaine C5N, Alberto Fernandez a déclaré : « Tu es dans nos cœurs et nous ne t’avons jamais vu jouer dans notre pays. Offre nous le plaisir de terminer ta carrière avec Newell's Old Boys, votre club. »

Le chef d’Etat argentin a donc lancé son invitation, en espérant secrètement qu’il fasse son effet. Toutefois, tout en déroulant le tapis rouge à Messi, il n’a pas manqué d’étaler son admiration envers un autre génie argentin, en la personne de Diego Maradona. Pour lui, « El Pibe Del Oro » reste le meilleur de tous. « Le grand mérite de Maradona est qu'il a joué seul contre le monde. Je n'ai jamais vu un joueur tel que lui. Je l'admire profondément - plus que Messi, pour être honnête, car il vient de l’Argentinos Juniors. C'était une sorte de gladiateur, avec une force incroyable ».



