Onana ne viendra pas à Lyon

Le feuilleton Onana se referme à Lyon, et pas comme l’aurait espéré le club présidé par Jean-Michel Aulas. Comme révélé par L’Équipe, le clan du portier de l’Ajax Amsterdam a indiqué ce mercredi à l’Olympique Lyonnais que l’intéressé ne rejoindrait pas le club . La formation quatrième de la dernière saison de Ligue 1 avait pourtant conclu un accord avec l’international camerounais, sur les bases de son futur contrat, et son homologue amstellodamois, concernant une indemnité de transfert de 6 M€ rachetant sa dernière année de contrat.



Le dossier a finalement capoté sur le volet financier après que l’agent d’André Onana a augmenté les demandes à ce sujet, mais pas que. Le quotidien sportif ajoute que plusieurs intermédiaires se sont rattachés au dossier en promettant une grosse prime à la signature au joueur de 25 ans s’il attendait le mois de janvier, période à laquelle il sera libre de chercher un nouveau club, pour quitter l'Ajax.

Onana vise un départ de l’Ajax en janvier

Pour cette raison, l’OL a décidé de jeter l’éponge et devrait écarter l’idée de recruter un gardien. Cette issue profiterait par conséquent à Anthony Lopes qui devrait vivre une nouvelle saison en qualité de titulaire dans son club formateur. Toutefois, l'abandon de la piste Onana ne devrait pas ravir le nouvel entraineur rhodanien, Peter Bosz. Le technicien néerlandais a côtoyé le portier lors de l’exercice 2016-2017 à l’Ajax et en avait fait sa priorité absolue pour ce mercato qui lance son aventure lyonnaise.