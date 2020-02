« On verra en juin » : Achraf Hakimi (Dortmund) évasif sur un retour au Real

Prêté au Borussia Dortmund jusqu'à la fin de la saison, Achraf Hakimi retournera-t-il ensuite au Real Madrid ainsi que le prévoit son contrat ? Zinédine Zidane, l'entraîneur des Merengue, a certainement découvert avec intérêt les récentes déclarations du joueur de couloir international marocain à ce sujet. « Mon contrat de prêt prévoit un retour au Real Madrid fin juin prochain. Tout ce que je veux, c'est jouer », a déclaré Achraf Hakimi sur les ondes de la Cadena Ser, avant de conclure, évasif, au sujet de son avenir. « Je veux continuer à jouer et c’est ce que je fais actuellement à Dortmund. D’ici juin on verra. » Le dossier Hakimi n'a donc pas fini d'alimenter les conversations, à Dortmund comme au Real. En attendant le dénouement, l'intéressé continue de soigner ses statistiques, avec 6 buts et 9 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.