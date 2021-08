Omar Da Fonseca : "Tout le monde voudrait avoir Messi"

Omar, l’amoureux de Messi que tu es dois évidemment être heureux de la signature de la Pulga en Ligue 1, au Paris Saint-Germain…

J’ai toujours eu pour illusion, un rêve que Lionel Messi vienne à Paris. Rien que de savoir que je vais pouvoir l’approcher, le voir à l’entraînement… Messi m’a fait ma carrière de consultant ! Il a éveillé toute la sensibilité qui existait en moi. Qu’il signe à Paris, cela me plaît énormément. Qu’on se le dise, c’est une pierre précieuse dans la Ville Lumière. Messi n’attend pas la gloire, il l’a convoque. Et puis, tout le monde aime Messi. Il sert de modèle, de référence. C’est un joueur aimé, admiré, désiré. Si on est fou d’aimer Messi, on serait fou de ne pas l’aimer. Tout le monde voudrait avoir Messi. Sauf qu’il n’y en a qu’un, et qu’il est à Paris maintenant.

Que t’inspire le trio Messi – Neymar – Mbappé ?

Le pyjama déboutonné, deux verres d’eau et des tongs bien larges ! On dit que la perfection n’existe pas dans le football et pourtant… Pouvoir assembler ces trois joueurs, c’est incroyable. Le football, c’est un espace de récréation existentiel. Il va vraiment falloir aller au Parc des Princes. J’essaierai si j’arrive à avoir des places. Je parlais de pyjama mais il faudra y aller en smoking, en habits de lumière ! Tu imagines les ballons dans la profondeur que va recevoir Mbappé de la part de Messi ? Ce sera des lignes de passes que l’on ne connaît pas. Et Messi-Neymar, ils vont faire 350 une-deux par match.

Comment vois-tu évoluer le PSG tactiquement avec Messi sur le terrain ?

Il faut mettre les trois devants, trois défenseurs centraux, Hakimi à droite et des joueurs qui courent beaucoup au milieu de terrain, comme Gueye. Avec Mbappé vice-capitaine derrière Marquinhos. Car il faut que Mbappé reste à Paris. Que va-t-il faire la saison prochaine s’il part au Real Madrid ? Jouer avec Kroos et Modric ? Jamais. On dit que le football, c’est une planification collective faite par des individualités. Et bien à Paris, il va avoir les individualités pour réaliser toutes sortes de situations collectives. Et qu’on ne me parle pas « d’équilibre ». Si Paris a le ballon 70% du temps, ce sera le boulot des Ramos, des Marquinhos, des Kimpembe de récupérer la balle. Dans les gros matchs, ils seront obligés de jouer avec trois axiaux. Mais le talent et la confiance est plus important que la tactique.

Paris est-il le grand favori d’après toi pour remporter la prochaine Ligue des Champions ?

Si on est rationnel, on dit que gagner la Ligue et la Coupe de France, c’est évident. Pour moi, la venue de Messi, cela passe aussi par tous ce qu’il va nous apporter en émotions. Je suis convaincu que lorsque tu fais des bonnes passes, des bon dribbles et des beaux tirs, tu as plus de possibilités de gagner des matchs, de battre tes adversaires et de gagner le trophée. Maintenant, il faut aussi leur trouver un nom... Les Galactiques ? Les Fantastiques ? Les Stratosphériques ? La MNM’s, aussi c’est bien.