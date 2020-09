« L'unique proposition que j'ai eue était pendant les affaires chaotiques. Je ne savais pas si je continuais. J'ai refusé cette proposition. Je n'ai plus eu d'approche ». André Villas-Boas n'est pas allé par quatre chemins au moment d'évoquer son avenir. Dans un entretien accordé à RMC, le technicien portugais a fait passer un message clair : il ne souhaite pas tirer de plans sur la comète. L'été agité est derrière, mais l'avenir reste flou.

"Pour parler de prolongation il faut qu'on te la propose" « L'OM est le 3e club où je démarre une seconde saison. J'espère que ça va bien se passer. Je ne contrôle pas. Oui, je pourrais... Pour parler de prolongation il faut qu'on te la propose. À la fin, ce sont les résultats qui parlent. C'est à la direction d'évaluer le travail. C'est comme ça. La première a été refusée et là ce n'est pas le moment. Il y a des joueurs qui ont besoin d'une solution (prolongation, ndlr) », a expliqué l'entraîneur de l'OM. « Il faut d'abord arriver en mai, savoir où est ce qu'on est et savoir ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses à voir. La direction doit faire des bilans et les comptes ».