L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied à titre conservatoire d’André Villas-Boas.

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 2, 2021

La direction olympienne défend le travail de Longoria

Nouvelle secousse dans le footoir land marseillais. La direction marseillaise vient de mettre à pied à titre conservatoire son entraineur portugais André Villas-Boas. Une démarche qui précède généralement un licenciement. Cette fois,La décision des responsables olympiens surprend dans la mesure où elle fait suite à un dépôt de démission de la part de l’intéressé. Mécontent qu’on ait fait venir un joueur, en l’occurrence Olivier Ntcham, sans son consentement,. Et c’est la deuxième fois en l’espace de quelques semaines qu’il le fait, puisqu’il était aussi prêt à abandonner suite à la défaite concédée contre Nîmes (1-2).Officiellement,. « Cette décision conservatoire est devenue inévitable compte tenu de la répétition récente d’agissements et d’attitudes qui nuisent gravement à l’institution Olympique de Marseille et à ses salariés qui la défendent quotidiennement, pouvait-on lire dans le communiqué. Les propos notamment tenus aujourd’hui en conférence de presse à l’égard de Pablo Longoria, directeur général chargé du football, sont inacceptables. Son investissement exceptionnel ne saurait être remis en cause et a au contraire été salué par tous pendant ce mercato hivernal marqué par une crise sans précédent. D’éventuelles sanctions seront prises à l’encontre d’André Villas-Boas à l’issue d’une procédure disciplinaire. »Villas-Boas a indiqué qu’il était prêt à s’asseoir sur les derniers mois de son contrat si on lui permettait de quitter instantanément le club.. Au-delà du fait de vouloir défendre le head of football, il y a fort à parier que c’est pour soigner leur image et donner l’impression d’avoir le contrôle de la situation que McCourt et Eyraud ont fait le choix de limoger leur technicien.Avec cette annonce,. Nasser Larguet, le responsable du centre de formation, est pressenti pour assurer l’intérim, avec l’appui de Philippe Anziani et Maxence Flachez, les coaches de la réserve.