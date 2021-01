L’Olympique de Marseille devrait enfin réussir à se débarrasser de Kevin Strootman. À en croire ce que rapporte le site Gianluca Di Marzio, les responsables olympiens ont trouvé un accord avec le club italien de Genoa pour un prêt de six mois de l’international néerlandais. Ce prêt n’est pas assorti d’une option d’achat, mais il y aura la possibilité de discuter d’un transfert définitif en juin prochain. Pour ce qui est du salaire, il sera partagé entre les deux clubs. Même si ce n’est pas la solution idéale, cette issue est une vraie aubaine pour le club phocéen, qui va pouvoir économiser 1.2M€ d’ici la fin de l’exercice.

L’OM peut avancer sur ses cibles du mercato

Strootman n’entrait plus du tout dans les plans d’André Villas-Boas et le club cherchait désespérément à s’en débarrasser. Aucun prétendait ne s’était cependant positionné pour un joueur de 30 ans et qui n’est que l’ombre de ce brillant milieu de terrain qui faisait les beaux jours de l’AS Roma il y a de cela quelques années encore. Le Batave a manifestement laissé de bons souvenirs en Serie A, vu que les Rossoblu n’ont pas hésité à miser sur lui. Avec cette cession temporaire, l’OM a désormais plus de latitude pour recruter durant l’hiver. Les décideurs olympiens pourraient, à leur tour, faire une opération en Italie en mettant la main sur l’arrière droit de la Fiorentina, Pol Lirola.