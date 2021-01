OM : Une pépite de la Juventus va signer

Après le recrutement d'Arkadiusz Milik et Pol Lirola, et les départs de Morgan Sanson, Kevin Strootman et Kostas Mitroglou, l'Olympique de Marseille fait une fois de plus parler de lui en ce mois de mercato hivernal. Le club phocéen va s'offrir les services de Franco Tongya, jeune milieu de terrain italien qui évoluait jusqu'à présent à la Juventus. Dans le même temps, Marley Aké va faire le chemin inverse.

Tout comme Aké, Tongya a passé sa visite médicale ce mercredi matin et devrait signer son contrat avec Marseille dans les prochaines heures. Âgé de dix-huit ans, Tongya a été formé à la Juve, club dont il a intégré l'équipe des U23 cette saison. La pépite transalpine va donc venir renforcer un effectif olympien que s'escrime à améliorer Pablo Longoria. La durée de son contrat n'est pas encore connue.

Longoria au turbin

Le directeur sportif de l'OM a décidé de prendre les choses en main afin de compenser les départs, tout en cherchant à cibler les profils manquants ou défaillants au sein de l'effectif marseillais. Marseille semble en pleine phase de reconstruction, et cela pourrait durer de long mois avec le départ à venir de Florian Thauvin, et les prestations décevantes d'autres pensionnaires phocéens.

