OM : une nouvelle piste inattendue en attaque avant la fin du mercato ?

L'Olympique de Marseille va-t-il boucler son mercato hivernal avec une recrue totalement inattendue ? Tandis que l'OM a été obligé d'abandonner les pistes Terem Moffi et Vitinha en attaque, il veut tout de même un renfort. Après le refus de l'attaquant de Lorient, en route pour Nice, et l'impossibilité financière de boucler le transfert de Vitinha, Pablo Longoria semblait s'être tourné vers un joueur assez inattendu. Comme révélé par L'Equipe, il s'agit de Sardar Azmoun, l'attaquant international iranien qui évolue au Bayer Leverkusen en Allemagne.

Azmoun pisté par l'OM ?

Après que Bamba Dieng soit parti au FC Lorient, l'OM est obligé de se renforcer en attaque en vue d'aider Alexis Sanchez, désormais seul avant-centre de métier en attaque. Sardar Azmoun serait donc ciblé et le joueur de 28 ans, pisté par l'OL il y a quelques mois, pourrait bien débarquer sur la Canebière. Sous contrat jusqu'en 2027 avec le club allemand, Azmoun pourrait être tenté par ce challenge, lui qui a peu joué en Allemagne cette saison, oscillant entre blessures et concurrence. Mais Leverkusen n'est pas prêt à laisser partir son joueur pour rien. L'OM veut cependant être sûr avant de signer le joueur et ne veut pas faire n'importe quoi en ces dernières heures de mercato hivernal. Ce dossier risque donc d'être captivant d'ici ce soir.