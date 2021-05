OM : Une dizaine de recrues cet été ?

L'été s'annonce chaud et même bouillant du côté du Vieux-Port. Les dirigeants de l'Olympique de Marseille l'ont annoncé, il va y avoir énormément de changements au club. Une énorme reconstruction serait en cours et Pablo Longoria, président du club phocéen, s'annonce comme étant le grand artisan de ce fameux renouveau souhaité. En effet, l'Espagnol voudrait tout faire pour donner l'équipe la plus compétitive possible à son entraîneur Jorge Sampaoli. Le coach argentin, arrivé à Marseille en février dernier, veut s'approcher le plus possible de la Ligue des Champions, dès l'année prochaine, et avec un effectif taillé pour l'Europe. Le propriétaire du club, Frank McCourt, devrait aider son club, pendant ce Mercato, et une enveloppe d'environ 60 millions d'euros aurait même été évoquée.



Insuffler un nouvel élan



La direction va devoir choisir des joueurs en adéquation avec le système de jeu de Jorge Sampaoli. Selon La Provence, une liste d'une dizaine de joueurs serait ciblée. « l'OM cherche un gardien capable de concurrencer Steve Mandanda, un latéral droit et gauche, deux défenseurs centraux, un milieu défensif, deux relayeurs, deux attaquants excentrés et un avant-centre », écrit le quotidien dans son édition du jour. Pas de réelles surprises du côté des joueurs ciblés, avec les mêmes noms évoqués depuis déjà quelques semaines. Du côté du poste de gardien, c'est Alban Lafont qui serait sur les tablettes du club, tandis que de nombreux milieux de terrain sont également cités, tels que Mattéo Guendouzi, Sebastian Villa, Gerson ainsi que Arturo Vidal. Quant aux sujets brûlants, comme Thiago Almada ou bien encore Amine Adli, ils pourraient devenir les deux premières recrues de la nouvelle ère Sampaoli.



