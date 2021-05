OM : Une cible du mercato se rapproche

Après cinq saisons pleines passées avec l’équipe première, Boubakar Kamara est pressenti pour quitter l’OM durant le mercato qui suit. L’international espoir a une belle cote sur le marché et le club phocéen voudrait en profiter pour réaliser une vente intéressante. En même temps, les responsables du club planchent sur la question de son remplacement. Et à en croire La Provence, il y a une piste qui semble être en bonne voie, celle menant à un autre Bleuet, en l’occurrence Mattéo Guendouzi.

Guendouzi est prêt à venir

Le natif de Poissy est actuellement prêté par Arsenal à Hertha Berlin. Et c’est aussi un prêt qu’envisage Marseille pour cet ancien lorientais. La blessure récente de ce dernier au niveau du métatarse ne semble par ailleurs pas décourager les décideurs olympiens. En outre, toujours selon la même source, l’intéressé semble lui-même très séduit par l’idée de rallier le Vélodrome. Et il l’est d’autant plus qu’il y a de bonnes chances que Marseille dispute l’Europe la saison prochaine. Suite à la qualification de Monaco pour la finale de la Coupe de France, l’équipe de Sampaoli n’est qu’à un point d’assurer au moins une participation dans la Ligue Europa Conférence.