Depuis son arrivée en 2018 du côté de Montpellier, Gaëtan Laborde se régale autant qu'il satisfait les supporters héraultais. Associé à Andy Delort, l'attaquant forme l'un des duos les plus efficaces de la Ligue 1. De quoi éveiller les intérêts d'autres clubs, en France comme à l'étranger. Si West Ham était déjà venu aux nouvelles il y a quelques temps, Marseille reste également en embuscade.

Cette saison, Gaëtan Laborde en est déjà à six buts et cinq passes décisives et y est pour beaucoup dans le début d'exercice honorable des Héraultais en 2020-2021, eux qui pointent actuellement à la huitième place du classement, à un petit point de l'OM. Un club phocéen qui ne perd justement pas une miette des performances de Laborde. Même si son duo Benedetto-Thauvin a retrouvé des couleurs au cours de ces dernières semaines, Marseille pourrait être tenté de renforcer son secteur offensif.

Rien n'est fermé

En cas d'offre intéressante, Gaëtan Laborde et Montpellier seraient disposés à écouter. C'est ce qu'à indiqué l'agent du joueur ce samedi, au micro d'Europe 1. "Le voeu premier de Gaëtan est de rester (au MHSC) jusqu'à la fin de saison. (...) Maintenant, on peut imaginer que le club de Montpellier puisse se dire 's'il y a une offre concrète, je me retrouve dans l'obligation de le vendre'. Cette situation-là n'est pas à exclure. Rien n'est fermé."