Steve Mandanda parti au Stade Rennais, l'Olympique de Marseille cherche un gardien de but derrière Pau Lopez, le numéro un du poste depuis la saison dernière.



Pablo Longoria, le président olympien très actif évidemment dans ce mercato estival, regarderait de près vers la Liga, indique FootMercato. Cette doublure pourrait être un compatriote espagnol de Pau Lopez.

Entre 5 et 8 recrues

Par ailleurs, Jacques Cardoze a confirmé les objectifs de la période, devant les caméras de BFM Marseille, avant la rencontre amicale disputée samedi contre Norwich City (Championship).



"Il y aura entre cinq et huit recrues mais il peut se passer beaucoup de choses au niveau des arrivées et des départs", a confié le directeur de la communication du club provençal.



A ce jour, l'OM a enregistré les arrivées des défenseurs Isaak Touré (Le Havre) et Chancel Mbemba (FC Porto). Le transfert de Samuel Gigot, lui, avait été réglé lors du mercato hivernal.