La direction marseillaise ne considère plus Steve Mandanda comme une option à long terme au poste de gardien. L’idée, pour la saison à venir, est de faire venir un numéro 1 bis pour le concurrencer durant ses derniers moments au club avant d’enclencher définitivement le passage de témoins. Et celui qui pourrait occuper ce rôle de successeur est un Ukrainien qui n’a encore jamais joué au plus haut niveau européen.

Un vrai désaveu pour Mandanda

La cible marseillaise se nomme Georgiy Bushchan. Il est 27 ans et il porte les couleurs du Dynamo Kiev. Certes, il est aussi international et on le désigne comme l’héritier du vétéran Pyatov dans son pays, mais ses faits d’armes sur la scène continentale sont inexistants. Mandanda, à la carrière exceptionnelle, a de quoi être froissé de voir son statut remis en question de la sorte.



Bushchan n’est pas le seul gardien auquel l’OM pense. Les pistes menant à l’Allemand Alexander Nubel, à l’Italien Alessio Cragno et à l’Espagnol Joel Sanchez ont aussi été explorées en interne.