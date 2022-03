Recruté en 2015 au FC Metz, Bouna Sarr a su trouver sa place à l'Olympique de Marseille. Joueur offensif à son arrivée, celui-ci a finalement été positionné dans le couloir droit de la défense marseillaise et s'y est imposé comme un titulaire sérieux. De quoi attirer l'attention du Bayern Munich qui l'a recruté le 5 octobre 2020, pour la modique somme de 8 millions d'euros. Mais depuis son arrivée en Bavière, l'international sénégalais ne joue que les utilités. Un retour à l'OM est-il dès lors envisageable ?

"J'aimerais forcément y revenir un jour. Je ne sais pas quand."



Bouna Sarr a donné un début de réponse à l'occasion d'un entretien accordé à Canal+ Sport. Questionné sur l'éventualité d'un retour en Ligue 1, celui qui a remporté la CAN 2021 avec le Sénégal n'a pas fermé la porte. "Pourquoi pas. L'idéal ce sera Marseille. J'espère que ce sera Marseille. Tout le monde sait autour de moi l'amour que j'ai pour ce club. J'aimerais forcément y revenir un jour. Je ne sais pas quand."

"Cinq ans, c'est énorme dans une carrière"



Pas de date fixée pour le moment, mais une telle possibilité n'est donc pas à exclure pour un joueur qui n'a disputé que 274 minutes sous le maillot du Bayern depuis le début de la saison, dont moins d'une heure (59 minutes) en cinq matchs de Bundesliga. "J'y suis resté cinq ans mine de rien. Cinq ans c'est énorme dans une carrière. C'est là-bas que je me suis accompli en tant que joueur et surtout en tant qu'homme." Autant de raisons de croire que Bouna Sarr pourrait bien à nouveau porter le maillot ciel et blanc.