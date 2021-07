OM : Un cadre sur le départ

Après avoir beaucoup acheté, la direction de l’OM s’attaque désormais aux ventes en cette période du mercato. Les responsables phocéens aimeraient bien récupérer des sous afin de pouvoir réinvestir éventuellement sur d’autres recrues. Et le premier candidat au départ est Boubacar Kamara, l’un des tauliers de l’équipe.

Longoria trop gourmand ?

Bien qu’il a été parmi les meilleurs marseillais la saison dernière, l’international espoir a été placé sur la liste des joueurs à transférer. Sa valeur marchande importante fait que Pablo Longoria ne peut pas faire autrement qu’envisager une cession. Le président marseillais espère récupérer 20 à 25 millions d’euros dans cette opération. Une somme qui semble pour l’instant rebuter les potentiels prétendants. L'autre solution serait que le joueur prolonge son contrat, mais ce n'est clairement pas la tendance en ce moment.

Les deux clubs les plus intéressés par les services de Kamara sont l’AC Milan et l’AS Monaco, si l’on en croit une information de L’Equipe. L’intérêt des Rossonerri ne date pas d’hier, et pourrait bien se concrétiser par une offre. Quant à l’AS Monaco, ils sont enclins à frapper un double coup, en se renforçant avec un élément de qualité, tout en affaiblissant un concurrent de Ligue 1. Affaire à suivre.