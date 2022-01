OM : Un cadre sur le départ cet hiver

Après Jordan Amavi, un autre défenseur est susceptible de quitter Marseille en ce mois de janvier. Le club phocéen discuterait actuellement avec le FC Valence pour un prêt de son arrière espagnol, Alvaro Gonzalez. L’information émane du journaliste ibérique Hector Gomez, qui précise que l’initiative a été prise sans l’aval du joueur. Ce dernier est plus désireux de continuer avec le club phocéen, où il est sous contrat jusqu’en 2024. Au moins jusqu'au terme de l'exercice en cours.

L’OM pousse son joueur vers la sortie

Marseille a besoin de rentrées d’argent, et vu qu’il a pléthore d’options au poste de défenseur central et c'est pourquoi Pablo Longoria pousse en faveur d’une cession. Alvaro Gonzalez a beau être l’un des patrons du vestiaire, il n’est pas indispensable. Ou ne l’est plus. Sur les cinq derniers matches des siens, il n’a été titulaire qu’une seule fois. Des cinq arrières centraux qu’a utilisés Jorge Sampaoli cette saison, il est le moins sollicité en 2020/2021 avec seulement 10 matches joués. A noter que l’ancien sociétaire de Villarreal intéresserait également les Girondins de Bordeaux.