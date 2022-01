L’OM vient de se payer les services de Cédric Bakambu. L’attaquant congolais pourrait ne pas être la seule recrue hivernale des Phocéens. L’actuel troisième de la Ligue 1 pense aussi à renforcer sa défense en faisant venir un défenseur de qualité. Selon le média argentin TyC Sports, Pablo Longoria et la direction olympienne viseraient Nicolas Tagliafico, le latéral de l’Ajax d’Amsterdam.

Sampaoli veut attirer son compatriote au Vélodrome

Cette piste a du sens. D’abord parce que Marseille doit trouver un remplaçant à Jordan Amavi, qui vient d’être cédé à Nice. Et aussi parce que cette cible est très appréciée par Jorge Sampaoli. Ce dernier a eu Tagliafico sous ses ordres durant les deux années qu’il a passées à la tête de sa sélection nationale. Il lui a d’ailleurs fait jouer les quatre matches de la Coupe du Monde 2018 en tant que titulaire.



Un prêt avec option d’achat est envisagé dès ce mois de janvier pour Tagliafico et les discussions ont déjà été entamées en ce sens avec Marc Overmars, le directeur sportif de l’Ajax. Si cela ne se fait pas en janvier, ce qui est assez probable, Marseille reviendrait à la charge pour cet élément l’été prochain. Affaire à suivre.





