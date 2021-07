Le milieu néerlandais Kevin Strootman ne retournera pas à l’OM cet été. Après un prêt de six mois du côté de Genoa, il vient d’être cédé à un autre club de Serie A. Une autre cession d'un an, mais avec option pour une saison supplémentaire. L’ancien romain s'est engagé en faveur de Cagliari. Un soulagement pour les responsables olympiens, et probablement aussi pour les supporters de l’équipe.

L’OM respire financièrement

Arrivé à Marseille en 2018, Strootman n’a jamais vraiment pu se montrer à son aise avec la formation phocéenne. Il n’a d’ailleurs inscrit que 3 buts en France. Les débuts ont été encourageants, mais il s’est vite éteint et la succession des coaches sur le banc ne lui a pas été vraiment bénéfique. La direction cherchait depuis plusieurs mois à s’en débarrasser mais son salaire conséquent posait problème. Le Batave émargeait à 450000€ par mois. Finalement, et au moment où on s’y attendait peut-être le moins, une porte de sortie lui a été trouvée. Les Sardes ont fait le pari de croire en lui et au final tout le monde y trouve son compte.