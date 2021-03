OM : Strootman conservé par le Genoa ?

Mis au placard à l'Olympique de Marseille, Kevin Strootman a trouvé une porte de sortie lors du dernier mercato hivernal. Prêté au Genoa jusqu'au terme de la saison, le Néerlandais a su trouver sa place et confirmer les espoirs placés en lui par le treizième de Serie A. Tant et si bien qu'il pourrait y demeurer plus longtemps que prévu malgré une exigence salariale très élevée.



Ce lundi, la Gazzetta dello Sport indique que le Genoa serait même prêt à sortir un peu plus de billets que prévu pour conserver le milieu de terrain. Alors qu'il a volontairement choisi de rester en Ligure cette semaine alors qu'il aurait pu filer disputer les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 avec les Pays-Bas, Kevin Strootman fait preuve d'un véritable désir d'implication.

Des efforts à faire

De quoi pousser le club entraîné par Davide Ballardini à réfléchir sérieusement à un achat définitif. En attendant la fin de la saison et la prochaine fenêtre de mercato, rien ne dit toutefois que Strootman sera prêt à faire de vrais efforts sur son salaire. Et s'il ne veut pas, il ne se retrouvera pas sans club puisqu'il reste sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2023.