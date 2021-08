OM : Séville veut Kamara

L'Olympique de Marseille s'est mis en évidence durant cette période de mercato estival. Pablo Longoria n'a pas lésiné sur les efforts et a su faire jouer ses contacts pour attirer de nouvelles cartouches du côté du Vélodrome. Du côté des ventes en revanche, si quinze joueurs ont quitté le club, seuls deux d'entre eux ont rapporté un peu d'argent. Le cas de Boubacar Kamara pourrait changer la donne.



Car hormis avec Hiroki Sakai (1.5 M€) et Mohamed Abdallah (200 000 euros), la trésorerie de l'OM ne s'est pas du tout renflouée. L'intérêt du Séville FC de Monchi pour Kamara est donc scruté de près. D'après AS, le club sévillan a fait part de son envie de recruter le milieu de terrain marseillais. En revanche, le média précise que tout accord est bien loin d'être acquis puisque Séville semble vouloir attendre que le joueur soit libre (Camara est sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2022).

Gudelj doit d'abord partir

De son côté, Marseille veut récupérer une grosse somme si jamais il décidait à se séparer de sa pépite de vingt-et-un ans. Toujours selon AS, pour que Séville accepte de sortir le chéquier, il lui faudrait d'abord trouver un acquéreur pour Gudelj. Alors seulement pourra débuter le jeu des chaises musicales.