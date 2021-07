OM : São Paulo évoque les négociations pour Benedetto

Sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2023, Dario Benedetto possède quelques courtisans dans cette période de mercato estival. L'attaquant âgé de 31 ans se montre particulièrement affûté lors de la pré-saison des joueurs de Jorge Sampaoli. Si il n'a pas trouvé le chemin des filets face à Braga mercredi soir (1-1), il a inscrit un doublé lors du succès du club phocéen contre le Servette FC, vendredi dernier (3-1). Arrivé en août 2019 du côté de l'Orange Vélodrome, l'Argentin pourrait repartir cet été, reste à savoir vers quelle destination.

⚔️ Pas de vainqueur au terme de ce quatrième match amical #SCBOM

📆 Retour au Portugal 🇵🇹 dimanche (21h) pour affronter @SLBenfica à Lisbonne. pic.twitter.com/IeURmHrlhg



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2021

"Il y a un intérêt de notre part"



Salaire important dans l'effectif, à l'instar de Duje Caleta-Car, Boubacar Kamara et Nemanja Radonjic, le natif de Berazategui serait dans les viseurs de Boca Juniors, pour un retour, ou d'Elche. Mais ce jeudi, au micro de Globoesporte, le président de São Paulo a affirmé l'existence de négociations avec l'OM pour le joueur. "Il y a un intérêt de notre part, il existe de bonnes discussions entre Sao Paulo et l'Olympique de Marseille, mais on n'en est pas au stade 'il ne manque plus que quelques détails à régler' ", a assuré Julio Casares, en réponse à ce qu'il a pu lire dans certains médias. L'avenir de Benedetto pourrait se situer au Brésil et si tel devait être le cas, l'international argentin découvrirait un nouveau championnat après ses expériences en Argentine, au Mexique, et celle actuelle, du côté de l'Olympique de Marseille.