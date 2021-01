OM : Sanson à Aston Villa, c'est fait !

C'était dans l'air du temps, c'est désormais confirmé : Morgan Sanson va bien poursuivre sa carrière en Angleterre. Le polyvalent milieu de terrain français s'est engagé ce mardi avec Aston Villa, où il a paraphé un contrat de 4 ans et demi. La fin d'une expérience enrichissante de trois saisons et demi à Marseille.

Sanson, première grosse valeur marchande à quitter l'OM

"Aston Villa est ravie d'annoncer la signature de Morgan Sanson de Marseille pour un montant non divulgué, sous réserve de l'autorisation internationale, a indiqué le club de Birmigham. Le milieu de terrain de 26 ans a signé un contrat de quatre ans et demi à Villa Park. Sanson a joué pour Le Mans et Montpellier avant de rejoindre Marseille en janvier 2017 et a continué à impressionner au sein du club français, l'aidant à terminer deuxième en Ligue 1 la saison dernière et à atteindre la finale de la Ligue Europa en 2018".

La manager des Villas, Dean Smith, n'a pas caché son enthousiasme : «Morgan a régulièrement performé au plus haut niveau du football français pendant plusieurs saisons ainsi qu'en Ligue des champions cette saison. C'est un joueur avec la qualité et l'expérience nécessaires pour jouer dans n'importe quel poste de milieu de terrain. Il ajoutera une véritable compétition pour les places de départ et nous donnera plus de profondeur d'équipe, ce qui est essentiel pour concourir avec succès en Premier League".