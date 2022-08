OM : Sanchez engendre la folie à l’aéroport

Une petite frayeur pour Sanchez qui a failli glisser sur un fumigène

mercredi matin puis signera son contrat (de 2 ans) en tant que nouveau joueur de l'Olympique de Marseille

Devant des centaines de supporters de l'OM, l'avion d'Alexis Sanchez s'est posé à l’aéroport de Marignane, ce mardi soir. C'est à 20h49 que l'ancien attaquant de l'Inter Milan a pu mesurer l'impact de son futur transfert en tant que joueur libre en faveur du club phocéen. Comme le relate RMC Sport, on a pu apercevoir un drapeau chilien énorme déposé par les South Winners afin de faire honneur au double vainqueur de la Copa America avec le Chili (2015 et 2016). Réceptionné par le directeur de la communication de l'OM, Jacques Cardoze, qui avait annoncé son arrivée plus tôt ce mardi,Un chiffre qui pourrait donc être le sien dans la formation entraînée par Igor Tudor.D'abord surpris par l’accueil réservé à son égard, le sentiment de gêne est apparu peu à peu sur le visage d'"El Niño Maravilla" (l’Enfant prodige). La ferveur témoignée par les supporters de l'OM n'a évidemment pas cessé de croître alors que l'attaquant âgé de 33 ans passera sa visite médicale. Avant de se réfugier à l'intérieur de l'aéroport,Plus de peur que de mal au final pour l'ancien élément de l'Inter Milan qui pourrait enflammer les pelouses de Ligue 1 au cours des prochaines semaines.