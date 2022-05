Jorge Sampaoli est l’homme qui a ramené l’OM en Ligue des Champions. Et cela devrait aussi être le technicien qui va diriger cette formation dans la plus prestigieuse des compétitions. Après avoir laissé planer le doute quant à ses intentions futures, le chevronné coach argentin a accepté de poursuivre son mission. L'information a été communiquée par L'Equipe ce lundi. Le dénouement heureux de la saison de Ligue 1, avec une deuxième place au classement accrochée de justesse mais avec beaucoup de mérite, a certainement pesé dans sa réflexion.

Sampaoli et l’OM, l’idylle continue

L’ancien sélectionneur de l’Albiceleste a mis récemment un coup de pression à sa direction pour pouvoir bénéficier d’une équipe compétitive la saison prochaine. Il a certainement obtenu des garanties en ce sens de la part de Pablo Longoria ou encore du propriétaire Frank McCourt. Les trois hommes sont apparus très joviaux samedi dernier à l'Orange Vélodrome, et cela reflète une excellente entente entre eux, surtout entre le coach et le président. Le binôme est pour beaucoup dans le retour de Marseille au premier plan du football français.

La nouvelle du maintien de Sampaoli va certainement ravir les joueurs olympiens, ainsi que les supporters. Malgré son caractère volcanique et une identité de joue qui reste parfois floue, il a su faire rayonner cette équipe. Collectivement, Marseille a beaucoup progressé sous sa coupe. Et individuellement aussi, beaucoup de joueurs se sont révélés. Grâce à lui, Boubacar Kamara, Mattéo Guendouzi et William Saliba ont pu intégrer l’équipe de France. Au prochain rassemblement, l’OM sera d’ailleurs le deuxième club le plus représenté derrière le Bayern Munich. Cela n’était plus arrivé au club phocéen depuis l’époque glorieuse des années 90.

