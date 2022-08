OM : Sampaoli dévoile les raisons de son départ

Un départ soudain. Le 1er juillet dernier, d'un commun accord, Jorge Sampaoli et l'Olympique de Marseille séparaient leurs chemins à un an de la fin du contrat du technicien argentin et avant même le début de la saison 2022-2023. Dès la fin d'exercice précédent, l'Argentin avait prévenu qu'il attendait un recrutement important afin, surtout, de bien figurer en Ligue des Champions. Toutefois, le président Pablo Longoria n'avait pu répondre à ses demandes et cela avait engendré le départ de Sampaoli. "Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que ceux des dirigeants. Il n'y a rien de mal à prétendre à des choses différentes. L'important, c'est de rechercher l'excellence et de vouloir ce qu'il y a de mieux pour l'OM", justifiait-il à l'époque lors d'un message posté sur Instagram.



Pour "passer à l'étape suivante" Sampaoli voulait "plus" dans le recrutement



Jugé comme "honnête" dans sa démarche par le président Longoria, Sampaoli a eu une nouvelle opportunité d'évoquer son comportement. Invité de l'émission 'Bem, amigos' sur l'antenne de SporTV, le natif de Casilda a confirmé que le rythme des deux parties n'était pas identique. "Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des Champions en jouant d'une certaine manière, et pour passer à l'étape suivante, il nous fallait plus. Le président a dit qu’il ne pourrait pas foncer tête baissée sur le marché et qu’il avait l’intention d’attendre la fin de la fenêtre estivale. Cette proposition ne me convenait pas. J'avais besoin de joueurs le plus rapidement possible afin de constituer l'équipe. Dans le championnat français, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Les conditions n’étaient pas réunies", a synthétisé l'ancien entraîneur de l'OM, dans des propos retranscrits par RMC Sport.



Bailly attendu en renfort d'ici les prochaines heures

Alors que le club phocéen connaîtra ce jeudi (à partir de 18 heures) le tirage de son groupe dans la reine des compétitions européennes, l'OM d'Igor Tudor s'est montré particulièrement actif sur le marché des transferts avec les arrivées de nombreux éléments, notamment celles de Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Jordan Veretout ou encore Alexis Sanchez. D'ici les prochaines heures, selon les informations de RMC Sport, le défenseur central. Concernant son futur, Sampaoli a lui indiqué ne pas chercher de club. "En tant qu'entraîneur, je ne peux pas dire ou planifier où je vais. Habituellement, les choses arrivent. La planification me frustrerait. Ce qui m'inspire, c'est d'être dans un endroit où je peux avoir un projet", a affirmé l'ancien sélectionneur de l'Argentine.