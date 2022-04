Maillon fort de l'Olympique de Marseille cette saison, William Saliba pourrait s'inscrire dans la durée au sein du club phocéen. Le journaliste du Phocéen Romain Canuti a dévoilé les coulisses de ce dossier, affichant un certain optimisme. "Cela sent bon pour Saliba et l’OM en cas de qualification en Ligue des champions. Le board olympien est confiant et il y a une envie réciproque ! Longoria travaille bien, doucement mais sereinement !", a expliqué le journaliste spécialisé sur l'OM.

Saliba veut rester à Marseille

"La clé dans le dossier Saliba à l’OM l’an prochain, c’est la volonté du joueur, a continué Romain Canuti. Et selon certaines indiscrétions, Longoria est en train de gagner la bataille. Cependant le joueur ne fera aucune annonce par respect pour son employeur tant que l’avenir d’Arsenal n’est pas clarifié."



Si cette hypothèse se confirme, il s'agira d'un premier gros coup pour l'Olympique de Marseille en vue du mercato. L'international français, qu'Arsenal souhaite récupérer, est également courtisé par l'Atlético de Madrid.