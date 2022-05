Il a été l'un des piliers de l'Olympique de Marseille durant toute la saison. Arrivé en prêt sec à l'été 2021 depuis Arsenal, le néo-international tricolore a convaincu tout son monde et apporté à la défense marseillaise un peu de cette stabilité qui lui avait tant fait défaut l'an passé. Reparti à Londres ces derniers jours au terme de la saison de Ligue 1, William Saliba reste cependant une cible pour les dirigeants phocéens qui souhaitent ardemment le voir revenir au plus vite. Problème : Arsenal ne veut plus le lâcher.



C'est par la voix de Mikel Arteta que les choses ont été clarifiées. L'entraîneur des Gunners a fait part de son souhait de réintégrer le joueur au sein de son effectif. "Il faut qu'il revienne, a-t-il indiqué au micro de RMC Sport. Il a l'expérience et les compétences nécessaires pour être compétitif avec nous." Bluff ou pas pour tenter d'augmenter le prix de vente d'un joueur qui n'a jamais eu sa chance à Londres depuis son achat à Saint-Étienne en 2019 ? Possible, même si l'option d'un transfert définitif ne semble pas être à l'ordre du jour.

L'atout Ligue des champions



Comme le souligne L’Équipe ce mercredi, la tendance est plutôt à une prolongation entre le joueur et le club londonien. William Saliba pourrait d'ailleurs être pleinement réintégré au groupe de Mikel Arteta en vue de la saison prochaine. De son côté, Marseille croit toujours en la possibilité d'un nouveau prêt, avec comme atout principal une Ligue des champions à disputer, ce qui ne sera pas le cas d'Arsenal qui devra se contenter de la Ligue Europa. Un élément qui ne semble pour l'heure pas suffisant.