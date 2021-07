Jamais deux sans trois pour William Saliba ? Après des prêts à l’ASSE et à l’OGC Nice, le jeune et prometteur défenseur français (20 ans) est en passe de rejoindre une autre formation de Ligue 1 à titre temporaire. Selon le site britannique The Athletic, il devrait évoluer la saison prochaine à l’Olympique Marseille. C’est ce que veut le joueur et c’est aussi le désir des deux clubs. Il ne reste plus qu’à finaliser les derniers détails pour conclure le prêt.

Saliba séduit par le projet marseillais

Du côté de l’Emirates Stadium, Saliba incarne une solution pour l’avenir mais il n’y a pas de place pour lui dans l’effectif actuel de Mikel Arteta. C’est pourquoi les Gunners veulent qu’il continue de s’aguerrir dans son pays, et si possible dans un club jouant l’Europe et où il sera en mesure de se produire régulièrement. L’OM émerge comme l’étape parfaite en ce sens. Quant à l’intéressé, il est séduit par le prestige du club phocéen et aussi par les efforts qu’est en train de faire la direction en place afin de monter une équipe compétitive. En somme, tout plaide en faveur d’un accord. De quoi faire rêver les supporters phocéens.