L'image imprime les rétines. Dimitri Payet ronge son frein sur le banc depuis deux rencontres. Face à Reims (4-1), puis en déplacement à Brest (1-1), le meneur de jeu de l'Olympique de Marseille n'était pas dans le onze de départ du club phocéen. Les conséquences d'une relation déjà fraîche avec le nouvel entraîneur Igor Tudor ? Pas du tout, selon Valentin Rongier. Pour le polyvalent milieu de terrain, cette situation n'est absolument pas inquiétante.

"Dimitri Payet va nous aider comme l'année dernière"

« Non, Dimitri est toujours aussi impliqué dans la vie du groupe, a assuré Valentin Rongier. C'est le capitaine, il prend son rôle à cœur. Je sais que ça ne lui plaît pas d'être sur le banc, parce que c'est un compétiteur. On aura besoin de lui et il va nous aider comme l'année dernière ».

L'ancien Nantais est également revenu sur le fait que Dimitri Payet ait refusé de prendre le brassard lorsqu'il est entré en jeu. « Je pense que pour lui ça n'a pas d'importance. C'est un brassard sur le bras. Ce n'était pas un geste réfléchi. Quand je l'ai vu, je voulais lui donner. Puis on en a discuté ensemble. Cela n'a pas d'importance. Même s'il n'a pas le brassard, c'est lui qui gère le navire », a rappelé Rongier. Fin de l'histoire.