OM : Qui va partir cet été ?

En proie à de gros problèmes financiers, l'Olympique de Marseille va devoir vendre cet été. Curieusement, depuis le début du mercato, c'est au rayon des arrivées que le club phocéen s'est montré le plus actif, avec les renforts de deux joueurs très prometteurs : le milieu défensif Pape Gueye et le défenseur central Leonardo Balerdi.

Les valeurs marchandes de l'OM sont bien identifiées

La seconde phase de cet été mouvementé pourrait être celle des départs. Cinq joueurs sont d'ores et déjà susceptibles de quitter le club selon les informations de La Provence : Morgan Sanson, Bouna Sarr, Maxime Lopez, Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara. Une liste significative puisque ces 5 éléments représentent les valeurs marchandes les plus importantes de l'effectif. André Villas-Boas souhaite évidemment conserver des joueurs dans cette liste. Une ou deux ventes pourraient être finalisées dans les prochaines semaines. Maxime Lopez est le plus proche de la sortie, toujours selon le quotidien. Boubacar Kamara ou Bouna Sarr, de leur côté, ont manifesté le souhait de poursuivre l'aventure.